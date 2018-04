Eerste steen gelegd van nieuw ontmoetingscentrum 20 april 2018

De gemeente Brecht heeft gisteren de eerste steen gelegd voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts. De gemeente investeert drie miljoen euro in een nieuwbouw voor een polyvalente zaal, enkele kleine vergaderzalen, een cafetaria met biljart en een bibliotheek op de eerste verdieping. "We hopen dat het een ontmoetingsruimte kan worden waar iedereen zich welkom voelt", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "We willen geen reusachtige cultuurtempel neerzetten, maar een ontmoetingscentrum in de letterlijke zin van het woord."





Ook in Sint-Job wordt er werk gemaakt van een nieuwbouw in plaats van het Goorhof. (VTT)