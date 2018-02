E19 urenlang versperd na crash met twee doden FILES TOT VOORBIJ LOENHOUT TOON VERHEIJEN

06 februari 2018

02u57 0 Brecht Twee bestuurders zijn gisterennamiddag omgekomen in een bijzonder zwaar verkeersongeval op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) in de richting van Antwerpen. De snelweg was urenlang afgesloten waardoor er al snel een kilometerslange file stond. Ook de gewone wegen tussen vooral Brecht en Sint-Job-in't-Goor slibden dicht. De files stonden op een bepaald moment tot voorbij Loenhout. Rond 23 uur werd alles weer vrijgemaakt.

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag omstreeks 16.30 uur enkele honderden meters voor de afrit van de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht). Om nog onduidelijke omstandigheden boorde een vrachtwagen zich plots in de oplegger van zijn voorligger. "In totaal geraakten er vier vrachtwagens en een personenwagen betrokken in het ongeval", zegt een woordvoerder van de federale politie.





Enorme impact

"Spijtig genoeg hebben daarbij inderdaad twee mensen het leven gelaten. Over de precieze omstandigheden kunnen we ons niet uitlaten. Die moeten nog verder onderzocht worden." Het parket stuurde later ook nog eens verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.





De impact van het ongeval moet groot geweest zijn. De personen zaten nagenoeg volledig gekneld onder de oplegger van de vrachtwagen voor hem, een dieplader. De auto werd er vermoedelijk onder geduwd door de vrachtwagen achter hem. Ook de cabine van de vrachtwagen waarin het dodelijke slachtoffer te betreuren viel, zat volledig in de oplegger van zijn voorligger. De brandweer had heel wat tijd nodig om de slachtoffers te bevrijden. Over de identiteit van de slachtoffers bestond gisterenavond nog geen duidelijkheid. Dat het afhandelen zoveel tijd in beslag nam, kwam niet alleen door het onderzoek. Alle vrachtwagens en de personenwagen moesten of getakeld en/of overgeladen worden.





Door het ongeval werd de snelweg volledig afgesloten. Dat was gisterenavond omstreeks 21 uur nog altijd het geval. In de rijrichting Nederland ontstond er ook een kijkfile. "De files stonden op een bepaalt moment tot bijna in Meer, zo'n acht kilometer verder", klonk het bij het Vlaams Verkeerscentrum. In Brecht werd de oprit op een bepaald moment afgesloten. Het verkeer moest via de lokale wegen doorrijden naar Sint-Job om daar de E19 weer op te rijden. "We hebben enkele ploegen moeten uitsturen om het verkeer te regelen aan de op- en afritten", zegt commissaris Peter Muyshondt van de politiezone Voorkempen.





Vrachtwagens stil

"Het zorgde op de secundaire wegen uiteraard voor extra verkeershinder. Het verkeer dat toch nog op de snelweg stond, mocht van de politie rechtsomkeer maken. Het ging dan vooral om personenwagens. Honderden vrachtwagens konden niets anders dan hun motor stilleggen en wachten. Nog voor 23 uur werd gisteren alles vrijgegeven.