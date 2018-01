Drie inbraken 30 januari 2018

02u40 0

Dieven hebben afgelopen weekend ook Brecht weer niet links laten liggen. In de Vlierbeslaan merkten de inwoners van een woning vrijdagavond op dat er was ingebroken. Ook in een andere woning in de Vlierbeslaan werd er vrijdagavond nog ingebroken. De daders sloegen een raam stuk van de schuifdeur en doorzochten de hele woning.





Tenslotte was er ook nog een inbraak in de Vogelkerslaan. Daar geraakten de inbrekers in de woning via het badkamerraam. De daders doorzochten de hele woning en gingen met verschillende spullen aan de haal. (VTT)