Dieven stelen stuur van BMW Toon Verheijen

18 februari 2019

Dieven hebben afgelopen zaterdag ingebroken in een geparkeerde BMW in de E. Van Notenlaan in Sint-Lenaarts. De daders sloegen een raampje in van de wagen en gingen aan de haal met het stuur van de wagen.

De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 00.30 en 13 uur. Indien iemand die nacht iets verdachts heeft gezien, mag dat gemeld worden via het nummer 03/210.40.00 van de politie Voorkempen.