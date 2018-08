Dertiger vliegt 9 jaar achter tralies voor moordpoging op nieuwe vriend van ex 01 augustus 2018

02u38 0 Brecht Wesley V.L. (30) uit Brecht is veroordeeld tot 9 jaar cel voor de steekpartij waarbij de nieuwe vriend Ben H. (27) van zijn ex gewond geraakte. De rechtbank acht de dertiger schuldig aan 'poging tot moord'.

Wesley V. L. werd op 10 mei 2018 gearresteerd, een dag na een steekpartij in de Bethovenstraat in Brecht. De dertiger had de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin met één messteek in de borst aangevallen. Het slachtoffer kon een vuilbak vastnemen en zo beklaagde op afstand houden. Hij raakte ernstig gewond en was 14 dagen werkonbekwaam.





Wesley V.L. beweerde dat het toevallig tot een confrontatie met zijn ex en haar nieuwe vriend was gekomen. Hij vond dus dat hem enkel slagen en en verwondingen kon worden verweten. Maar de rechtbank vond enkel de kwalificatie 'poging tot moord' gepast en veroordeelde de dertiger tot 9 jaar effectieve celstraf.





"Er werd gestoken met een steekwapen ter hoogte van de linker borststreek, een plaats waar vitale organen zich bevinden", stelt de rechter in het vonnis. "Bovendien handelde de beklaagde met voorbedachten rade: hij liep reeds rond met een mes, had gedreigd het slachtoffer te doden en verkeerde in een zeer agressieve houding."





Het slachtoffer, dat werd bijgestaan door advocate Jill Vets, krijgt 1.760 euro schadevergoeding. De ex-vriendin van Wesley V.L. had ook om een schadevergoeding gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in. (BJS)