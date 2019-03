Deense mosselen veroveren Vlaanderen De Vistafel in Sint-Lenaarts heeft deal met Deense Wittrup Seafood Toon Verheijen

21 maart 2019

10u15 0 Brecht Het Deense bedrijf Wittrup richt zijn pijlen op de Belgische mosselmarkt en visgroothandel Alfa Fish uit Sint-Lenaarts springt mee op de kar. Het bedrijf is gespecialiseerd in hangcultuurmosselen waardoor er nu bijna het hele jaar door mosselen te verkrijgen zijn. “We hebben ze vorig jaar als test verkocht en de resultaten waren goed”, klinkt het bij Steven en Christophe Timmermans van Alfa Fish en De Vistafel.

Mosselen worden meestal gekweekt op de bodem, maar die kweek heeft zo zijn beperkingen en na een tijdje vermindert de smaak van het weekdier. Daarom startte het Deense Wittrup Seafood enkele jaren geleden al met hangcultuur mosselen. Dat zijn mosselen die gekweekt worden in grote ‘kousen’ die aan touwen hangen. Ze worden echt gekweekt en hebben meer ‘begeleiding' nodig. Bodemcultuurmosselen worden ook gekweekt, maar de kwekers laten die mosselen meer met rust. Normaal zijn mosselen uit die hangcultuur kleiner en minder van smaak, maar die achterstand hebben ze blijkbaar ingehaald. “De mosselen hebben een uitzonderlijk hoog visgehalte van zo’n 35 tot 40 procent”, zeggen de broers Timmermans. “Het bedrijf Wittrup heeft de voorbije jaren heel wat geëxperimenteerd en dit seizoen kunnen ze dus echt een grote mossel aanbieden. Ze kunnen nu hetzelfde niveau aanbieden als de bodemcultuurmosselen. Daarom dat ze zich ook richten op de Belgische markt die nogal veeleisend is. De mosselen uit Nederland waren dit jaar nogal wisselvalig qua kwaliteit en daar spelen de Denen nu handig op in.”

Seizoen

Iedereen kent wel de uitspraak dat je alleen mosselen kan eten in maanden met een ‘r’. “Op zich is dat eigenlijk nooit juist geweest, want in de zomer waren er ook al mosselen”, lachen de broers. “Maar het klopt wel dat de mossel vroeger meer een seizoensproduct is. Maar vanuit de horeca bijvoorbeeld in Antwerpen is er eigenlijk het hele jaar door vraag naar mosselen. Vooral dan voor de toeristen, want misschien dat de échte Vlaming toch eerder mosselen gaat eten in het zogezegde mosselseizoen. Maar toch zien wij daar een verandering in. Zowel in de winkel als in de groothandel blijft er dagelijks vraag al is die uiteraard minder. Om een idee te geven: in het laagseizoen gaan er op een weekend 600 kilogram de deur uit terwijl dat in het hoogseizoen 4.000 kilogram kan zijn.”

Verpakt

Wel een opvallend verschil: de hangcultuurmosselen worden niet in jutten zaken aangeleverd, maar worden vacuüm verpakt. “Mosselen zijn eigenlijk beter als je ze niet vacuüm verpakt, maar omdat ze uit Denemarken komen én door het feit dat de schelp veel brozer is kan het niet anders dan op deze manier. Een nadeel, maar zolang de kwaliteit goed blijft, nemen we dat er graag bij. De Denen pakken het ook slim aan, want binnen de 24 uren liggen de mosselen in onze zaak. Ze worden er ’s morgens uit het water gehaald, geschoond en verpakt en daarna gaan ze meteen de boot op. Mosselen die op maandag uit het water komen, liggen dus ten laatste dinsdagochtend bij ons. Verser kan bijna niet.”