De Merel krijgt boomgaard en wandelapp Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen investeren Toon Verheijen

09 januari 2019

18u48 3 Brecht De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa trekken 65.000 euro uit om de toegankelijkheid van het domein De Merel te verbeteren. De vroegere stortplaats van de stad Antwerpen krijgt een boomgaard en er komt een speciale wandelapp.

Het domein De Merel werd afgelopen zomer nog verkocht door de stad Antwerpen aan Kempens Landschap. Het ging in totaal om zo’n 76 hectare landbouwgebied. Het domein De Merel ligt tussen de baan van Brecht naar Schoten en het kanaal Dessel-Schoten en was tot de zomer eigendom van de stad Antwerpen. Het deed vroeger vooral dienst als stortplaats van de stad. De site kreeg dan ook de bijnaam ‘de mestpacht’. Alles samen is het gebied 160 hectare groot. Bossen en graslanden wisselen elkaar af, doorkruist met bomenrijen en dreven. Naast de open ruimte liggen campingterrein De Groene Linden en een voormalig sporthotel met bijhorende sportterreinen. De gemeente is eigenaar van het ongeveer twintig hectare grote recreatiegebied. In het verleden waren er plannen voor een grote binnen- en buitenspeeltuin van meer dan 12 miljoen euro. Laurence Courtois wilde er ook ooit een tennishal bouwen, maar geen van beide projecten is doorgegaan. Het gevolg is dat de parking, wegenis en verlichting die er door de gemeente zijn aangelegd weinig gebruikt worden.

Onthaalpoort

Vorig jaar werd er al wel een cyclocrossparcours aangelegd. Nu wordt er vanuit de provincie, Vlaanderen en Europa 65.000 euro uitgetrokken om het terrein nog wat aantrekkelijker te maken. In 2018 diende Kempens Landschap een projectaanvraag in voor het project “Welkom in De Merel”. Hiervoor werd in december een subsidie van 65.000 euro goedgekeurd. In het project komen verschillende facetten samen: natuur, landbouw, verhoging van de biodiversiteit, landschapsbeleving, educatie en ontspanning. “In 2019-2020 wordt langs de Schotenseweg een hoogstamboomgaard aangelegd als onthaalpoort”, zegt deputé Kathleen Helsen (CD&V). “De inkijk op het domein wordt daar nu nog belemmerd door een rij coniferen en sparren van een voormalige kerstboomkwekerij. Er wordt ook een app ontwikkeld waarmee gezinnen met kinderen het gebied kunnen verkennen tijdens een interactieve en leerrijke wandeling.”

Tevreden

Kersvers burgemeester Sven Deckers en schepen Charlotte Beyers (N-VA), die al tijdens de verkiezingen en na haar aanduiding als schepen van De Merel een topprioriteit had gemaakt, zijn tevreden. “Onze eigen inwoners kennen het gebied al wel, maar ook voor mensen uit de wijdere omgeving is De Merel de moeite om te ontdekken. Dankzij de Leadersteun kunnen we samen met alle betrokken partners van De Merel een nog mooiere plek maken waar mensen in alle rust kunnen genieten van het weidse landschap.” Over andere ontwikkelingen is er voorlopig nog geen nieuws.