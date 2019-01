De Brug breekt eigen leerlingenrecord School telt meer dan 500 leerlingen en verwacht na de krokusvakantie nog nieuwelingen Toon Verheijen

07 januari 2019

15u12 0 Brecht Kleuter- en basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor heeft bij de start van het tweede trimester het eigen leerlingenrecord gebroken. Het ging niet alleen over de kaap van 500 leerlingen, maar brak ook het hoogte aantal leerlingen ooit. Het oude record stond op 506. Nu zijn het er 507. “Een teken dat ouders ons team enorm naar waarde schat.”

De kleuter- en basisschool De Brug telt sinds maandag 7 januari exact 507 leerlingen. Een stijging van honderd ten opzichte van 2008 of een gemiddelde van tien leerlingen per schooljaar. Niets dan blije gezichten dan ook op de school maandag die voor de gelegenheid versierd werd met kleurrijke ballonnen en ballonnen die samen het getal 500 vormden. “Een verklaring voor het succes geven is altijd moeilijk, maar blijkbaar weten ouders onze manier van werken toch wel sterk te appreciëren”, vertelt directrice Griet Rosseau die in 2008 aan het roer kwam van De Brug. “We willen een open school gaan waar ieder kid, met of zonder ‘rugzak’ zich welkom moet voelen. Ouders staan ons hun kostbaarste bezit blijkbaar graag aan ons af tijdens de schooluren. Een enorme opsteken voor ons team. We bieden ook onderwijs op maat aan. We kijken altijd naar wat de kinderen kunnen en zullen hen op maat begeleiden zodat uiteindelijk niemand zal achterlopen.”

Instroom

Een record dus die 507 leerlingen. En na de krokusvakantie komen er daar nog een aantal bij door het nieuwe instapmoment. De sterke groei van de school komt ook omdat Sint-Job-in-‘t-Goor heel wat jonge gezinnen zijn komen wonen in nieuwe wijken. “Maar we werken ook dat er een instroom is vanuit omliggende gemeenten als Schoten, Schilde of Brasschaat. Dat wil toch zeggen dat die ouders een bewuste keuze maken om naar onze school te komen.”

Uitbreiden

Enkele maanden geleden nog kreeg de school een nieuwe schoolbus voor het leerlingenvervoer en de klasuitstappen. Vorig jaar investeerde scholengroep Invento nog 500.000 euro in vier nieuwe klaslokalen. Een uitbreiding die nodig was. Verdere bouwplannen zijn er voorlopig niet. “Die nieuwe lokalen zijn er vooral gekomen om dezelfde kwaliteit van onderwijs te bieden”, vertelt Griet Rosseau. “We werken per klas met maximaal 25 leerlingen. Voor volgend schooljaar voorzien we ook nog wel uitbreiding bij de kleuters. We zullen dan van onze slaapklas een mobiele klas maken. In de voormiddag zullen we er dan de allerkleinsten opvangen en in de namiddag vormen we die dan weer op naar een slaapklas.”