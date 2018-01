Dansgroep Syrah verzamelt 1.405 euro voor Okin 02u41 0 Foto Toon Verheijen

Vzw Dansgroep Syrah is een dansschool in Sint-Job-in-'t-Goor en geeft les aan meer dan 450 dansers van





3 tot 60 jaar en ouder.





"Dansgroep Syrah wilde eind 2017 haar sociaal engagement tonen", vertelt Vicky Hellebosch. "De zoektocht naar een goed doel bracht ons al snel bij Okin, een organisatie voor kinderen in nood. Okin bestaat 25 jaar en voor deze verjaardag organiseren zij een evenement om geld in te zamelen voor de kinderen uit Wit-Rusland. Tijdens de vakanties geeft Okin deze kinderen een gezondere omgeving en zorgen zij voor hun verplaatsing, hun visum en hun opvang hier in België. Gedurende een week konden alle dansers het beste van zichzelf tonen aan kijklustige (groot)ouders. In totaal werd 1.405 euro verzameld.





(VTT)