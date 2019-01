Dansgroep Syrah steunt welzijnsorganisatie De Schakel Toon Verheijen

09 januari 2019

21u32 0 Brecht Dansgroep Syrah heeft een cheque van 1.387 euro kunnen overhandigen aan welzijnsorganisatie De Schakel in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Dansgroep Syrah is een dansschool in Sint-Job-in-’t-Goor en geeft les aan meer dan 450 dansers van 3 jaar tot 60+. “Bovendien bieden wij dansers met een beperking de mogelijkheid om les te volgen”, vertelt Vicky Hellebosch. “Wij organiseren tal van dansactiviteiten voor jong en oud: kampen, optredens, wedstrijden met onze motivatiegroepen, dansdagen tijdens de vakantie. Wij willen vooral een dansschool zijn waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.”

Dansgroep Syrah wilde eind 2018 haar sociaal engagement tonen. “De zoektocht naar een goed doel bracht ons al snel bij De Schakel. De Schakel is een welzijnsorganisatie in Sint-Job-in-’t-Goor voor mensen met een heel kleine portemonnee. Tweewekelijks overhandigen zij groenten aan een 100-tal gezinnen, halen zij voedseloverschotten op bij Delhaize die we vers of diepgevroren aanbieden. Maandelijks organiseren ze een eetcafé waar een verse maaltijd kan gegeten worden. Zij bieden onderhouds- en verzorgingsproducten aan op maat van hun budget. Met de centjes die zij van de dansschool krijgen, wensen zij in de krokusvakantie 2019 een spelletjesnamiddag aan te bieden aan de kinderen van hun gezinnen waar ze verwend worden met iets lekkers en met een nuttig cadeau naar huis mogen.”

Gedurende een week konden alle dansers het beste van zichzelf tonen aan kijklustige (groot)ouders. De zelfgebakken koekjes, pannenkoeken, croques ,… verkochten als zoete broodjes tijdens start en pauze van elke demo. Zo verzamelden alle dansers samen gedurende meer dan 20 kijkmomenten heel wat centen bij elkaar.