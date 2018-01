Chiro Sint-Job steekt kerstbomen in de fik 02u46 0

Chiro Sint-Job organiseert een kerstboomverbranding op 13 januari. "Editie 2018 wordt toch nog een stukje warmer", meent groepsleider Roeland Ruelens. "We doen die dag allerhande acties waarvan de opbrengst naar 'De schakel' gaat." En bij De Schakel zijn ze blij met die aandacht. "Leven met een heel kleine portemonnee is echt niet gemakkelijk in onze samenleving. De Schakel is een groep enthousiaste mensen mét en zonder armoede-ervaring die zich verzetten tegen de sociale uitsluiting. Wij willen graag een ontspannende middag organiseren voor kinderen en jongeren uit Sint-Job, die opgroeien in gezinnen met weinig financiële mogelijkheden."





Gelukkig kan de leiding, die dan volop in de examenperiode zit, rekenen op de hulp van de Aspi's en 'de Vriendenkring'. Je kerstboom binnenbrengen kan gratis door deze naar de Chirolokalen (Kerklei 16) te brengen. "Je kan je kerstboom ook laten ophalen door onze Tito's", zegt Tito-leider Roeland Ruelens. "We vragen hiervoor een vrije bijdrage die integraal naar 'De schakel' gaat." (VTT)