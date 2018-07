Chiro maakt kerstlied... voor zomerkamp 17 juli 2018

02u42 0 Brecht De Chiro van Sint-Job zit nooit om een stunt verlegen. Een deel van de leidingsploeg heeft nu een eigen kerstlied opgenomen dat moet dienen als themasong voor... het zomerkamp. Bij het lied hoort ook een clip. En of het allemaal nog niet gek genoeg is: boy band Get Ready! promoot de video.

't Is stilaan een traditie dat Chiro Sint-Job een zelfgemaakt kamplied uitbrengt. Onder de naam Spaceboys laten vijf Chiroleiders zich nu al drie zomers op een rij eens goed gaan op muzikaal vlak. "Na 'Samenkomen' en 'Terug' volgt er nu een derde song", glimlacht hoofdleider Roeland Ruelens, de roze Spaceboy op bijhorende foto. "De naam van het nummer verklappen we nog niet, maar ik kan dus al wel zeggen dat het een kerstlied wordt. Da's opmerkelijk, maar deze keer is 'Kerstmis' het thema van ons kamp. Het lijkt misschien wat gek, maar het is ten minste eens iets anders."





Get Ready!

De Spaceboys kunnen voor de promotie van hun nieuwe single rekenen op de hulp van de 'collega's' van Get Ready!. In een YouTube-filmpje maakt Get Ready de nodige reclame. "Via via zijn we met hen in contact gekomen. Leuk dat ze wat promo wilden voeren", gaat Roeland Ruelens verder. "In onze clip zal Get Ready! echter niet opduiken."





Uit de hand gelopen

Ruelens laat ten slotte weten dat het kerstlied normaal het laatste kunstje wordt van de Spaceboys. "Zo'n lied en clip inblikken kost tijd en werk. Stilaan wordt het allemaal wat veel. Nu willen we in stijl een punt zetten achter deze uit de hand gelopen grap." (KDC)