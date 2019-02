Child Focus brengt internet en sociale media onder de aandacht Toon Verheijen

15 februari 2019

10u23 0 Brecht Child Focus is opnieuw gestart met een tocht langs Vlaamse scholen om vooral het verantwoord omgaan met internet en sociale media onder de aandacht te brengen bij vooral jonge kinderen die richting het middelbaar onderwijs gaan. Vrijwilliger Roland Van Gijsel trekt de komende weken langs 60 klassen om er aan de hand van een interactief spel kinderen te waarschuwen. Ook weglopen en seksueel komen aan bod. Op de school De Brug gingen ze graag in op het aanbod van Child Focus.

‘Dossier 116.000’. Zo heet het interactieve spel waarmee de verschillende vrijwilligers van Child Focus naar Vlaamse scholen trekken. “Het is een soort van detectivespel waarbij de kinderen tijdens een drietal lesuren levensechte vraagstukken moeten oplossen”, vertelt Roland. “Ze moeten proberen te achterhalen wat er met vier kindjes aan de hand is. Zo zijn Emma en Nicolas bijvoorbeeld het slachtoffer van foute dingen op het internet. Als ze alles hebben opgelost volgt ook een uitleg over Child Focus. Want we zijn natuurlijk vooral gekend door onze affiches wanneer kinderen of jongeren vermist zijn, maar we doen meer dan dat. We zetten ons ook in voor seksueel uitgebuite kinderen wat nu vooral in Antwerpen heel actueel is. Maar ook pestgedrag op sociale media en internet. Ook daarvoor kunnen ouders bij ons terecht.”

Pestgedrag

Vrijdag kwam Roland langs in de klas van juf Wendy Dierckx op basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor. “Vooral dat pestgedrag en sociale media was voor ons toch ook nieuw”, vertellen Wendy Dierckx en onderdirecteur Koen De Muyter. “Maar het is wel belangrijk, want je merkt zelfs hier op de speelplaats dat veel ruzies en conflicten ontstaan ergens op internet zoals instagram of groepjes in messenger. Of zelfs bij het spel Fortnite. We moeten dikwijls ingrijpen en zorgen dat het niet escaleert naar echt pestgedrag. Het is goed om weten dat we ook daarvoor terechtkunnen bij Child Focus.” Roland benadrukt wel dat het niet de bedoeling is om kinderen bang te maken. “Internet en sociale media zijn leuk. Dat moet de boodschap blijven, maar kinderen (en ouders) bewust maken om er verantwoord mee om te gaan is ook nodig.” Weglopen is ook iets wat nog altijd veel gebeurd onder kinderen en jongeren. “Aan de hand van een echt verhaal leggen we de kinderen uit wat er gebeurd was, wat we hebben gedaan en hoe we tot een oplossing gekomen zijn. Dat spreekt kinderen wel aan. Soms herkennen kinderen er zich in en gaan ze nadenken en beseffen dat het geen oplossing is om weg te lopen en dikwijls ook gevaarlijk kan zijn.”

Fantasie

Ondertussen zijn de leerlingen al druk in de weer om de verschillende opdrachten te vervullen en op zoek te gaan naar het probleem van Emma en Nicolas. Ze laten hun fantasie ook de vrije loop. Heel geconcentreerd ook dus het onderwerp slaat duidelijk aan bij de kinderen. “Vroeger deden we gewoon voordrachten in klassen, maar daar boei je kinderen niet mee. Via dit spel kunnen we vertellen wat we als Child Focus doen en spelenderwijs ook duidelijk maken dat weglopen geen oplossing is. We proberen ook heel hard te stimuleren dat kinderen een vertrouwenspersoon hebben of zoeken. Dat ze beter kunnen praten over dingen in plaats van te zwijgen. Maar dus zeker ook duidelijk maken dat sommige dingen beter niet op internet geplaatst worden. Ook het thema grensoverschrijdend seksueel gedrag moet je aan kinderen al duidelijk maken, want dat gevaar schuilt echt wel om de hoek.”

Child Focus heeft op haar website ook een pagina gemaakt waarbij gericht op kinderen, jongeren en ouders tips worden gegeven over een veilig internetgebruik.