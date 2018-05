CD&V pleit voor nieuw Goorhof 16 mei 2018

De CD&V-fractie van Brecht pleit in de toekomst voor een compleet nieuw Goorhof in Sint-Job-in-'t-Goor. Dat maken schepen Daan De Veuster en CD&V-kandidaat voor de gemeenteraad Roeland Ruelens bekend in een filmpje op Youtube dat ondertussen aardig wordt bekeken. "Het gebouw is 50 jaar oud en is eigenlijk volledig aan vervanging toe zoals nu ook in Sint-Lenaarts gebeurt", zeggen de twee. "De toiletten van de zaal en het café zijn recent nog vernieuwd dus we kunnen nog wel even verder, maar eigenlijk is het gebouw een lopende rekening geworden. Een schoonheidsprijs heeft het ook nooit gewonnen. Maar het is wel een site die sociaal gezien belangrijk is. De feestzaal, het café en het dientencentum moeten hier blijven. Het is wel de bedoeling dat als er een nieuwbouw komt over enkele jaren dat ook de omgeving wordt bekeken en wordt aangepakt want er zitten ook nog veel jeugdverenigingen. Zo denken we aan meer groen en aan een overdekte buitenruimte voor de jeugd." (VTT)