CD&V maakt strijdpunt van tuin- en speelstraten 16 juni 2018

02u45 0

Enkele jongeren die zich geëngageerd hebben CD&V in Brecht zijn in Klein Veerle de straat opgetrokken om er overal bloemen te gaan uitdelen. Of om juist te zijn: het ging om composteerbare bloempotjes die voorzien zijn van bloemzaadjes en potgrond. "Wij als jongeren hechten belang aan speel- en tuinstraten", zegt Frans Van Looveren en Sofie Faes. "We willen immers onze inwoners buiten huis krijgen om andere mensen te ontmoeten. Speelstraten en tuinstraten zijn voorbeelden van initiatieven die hieraan bijdragen. Uit de gemeentemonitor blijkt immers dat 87 procent van onze inwoners het leuk vindt om met mensen uit de buurt te praten. Daarom moeten we inzetten op het sociaal contact tussen buren." CD&V Brecht maakt hiervan een verkiezingspunt. Na de verkiezingen willen ze bekijken waar nieuwe speelstraten kunnen komen en hoe huidige speelstraten veiliger en aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. (VTT)