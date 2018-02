Buur terroriseert Bethovenstraat ZWAAIEN MET MACHETE OP STRAAT IS BIJNA DAGELIJKSE KOST TOON VERHEIJEN

26 februari 2018

02u34 0 Brecht De slechtste buur van het land woont in de Bethovenstraat in Brecht. Tenminste, als we de bewoners mogen geloven. Met een machete op straat zwaaien, autobanden platsteken, een blik verf op een voorruit gooien: bijna dagelijks moet de politie tussenkomen omdat één van de buurtbewoners - alweer - een probleem meldt over Dennis L.

Het aantal telefoontjes dat bij de politie Voorkempen de voorbije maanden binnenkwam over problemen in de Bethovenstraat zijn bijna niet meer te tellen. Kop van Jut is in de meeste gevallen Dennis L. die een tweetal jaren geleden met zijn partner in de straat kwam wonen. Volgens buurtbewoners loopt Dennis L. regelmatig in zijn ondergoed over straat zwaaiend met een machete of een ander wapen.





Plastic geweertje

"Onlangs stond hij hier met een machete voor de deur", vertelt Louis Gommers. "Voor de grap toonde ik een plastic geweertje en dreigde ermee te schieten. Het gevolg is dat er een uur later politie aan de deur stond en dat ik mijn 'wapen' moest laten zien." Hetzelfde gebeurde overigens met Michael Goossens. Hij had een buis van een stofzuiger achter zijn deur staan om Dennis L. eventueel te kunnen verjagen. L. liet ook daarvoor de politie komen. Michael Goossens werd overigens donderdag samen met zijn vriend 's morgens vroeg uit bed gelicht door de politie. Volgens de man stonden er zeven agenten voor zijn deur en werd er allerlei materiaal in beslag genomen. "Mijn sleutels, mijn gsm en wat werkmateriaal hebben ze in beslag genomen en willen ze niet teruggeven. Maar vertellen waarvan ik dan beschuldigd word? Neen, dat niet. Maar toevallig zijn het wel net de spullen waarvan Dennis L. beweert dat ze uit zijn woning zijn verdwenen." Bij Michael zijn ondertussen een zestal autobanden stuk gestoken en onlangs nog goot Dennis L. een blik witte verf op de voorruit van de wagen van Michael. "Dat van die banden heeft hij zelfs toegegeven! Hij zou ze vergoeden. Nooit iets van gezien natuurlijk."





Frustrerend

"We voelen ons echt niet meer veilig. En het frustrerende is dat de politie altijd wel komt, maar weinig doet", klinkt het "Enkele van de buurtbewoners durven gewoon niet meer buitenkomen. Anderen lopen zelfs gewapend met pepperspray rond." L. is overigens geen doetje, want is al correctioneel veroordeeld en is onder voorwaarden vrij. Hij veroorzaakte onlangs ook nog een ongeval in Antwerpen waarbij zelfs voertuigen van de politie in betrokken geraakten.





De problematiek in de Bethovenstraat is - uiteraard - ook bij de gemeente bekend. "We hebben de man al een plaatsverbod opgelegd om in de buurt van het OCMW te komen dat overigens vlakbij ligt", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V). "Daar is hij ook al een keer rel komen schoppen. Het verbod kan twee keer verlengd worden en ik heb dat al één keer moeten doen. De politie doet echt wel wat ze kan. Dennis is ook al meermaals aangehouden. Maar eens hij terug is, is het enkele uren later weer koekenbak. Ik heb dit weekend nog een e-mail gestuurd naar de procureur. Ik ben als burgemeester bijna aan het einde van mijn mogelijkheden." Bij Dennis L. bleven de rolluiken dit weekend naar beneden.