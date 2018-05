Brug Sas 5 week lang afgesloten 26 mei 2018

02u44 0

'De Vlaamse Waterweg nv' voert tussen 28 mei en 2 juni werken uit aan de brug Sas 5 in Sint-Job-in-'t-Goor. DE brug wordt volledig geautomatiseerd. De brug is tijdens de werken volledig afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Eikenlei, de Handelslei de, Vaartlaan en via de Holleweg, de Hogebaan en de Brugstraat. (VTT)