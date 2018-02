Brug over E19 vier dagen afgesloten 16 februari 2018

De brug van de Bethovenstraat over de E19 wordt van maandag 19 tot donderdag 22 februari volledig afgesloten voor alle verkeer. Langs de kant van Brecht wordt dan een brugvoeg vernieuwd. De vernieuwing van brugvoegen moet spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren. De werken aan de brugvoeg van de Bethovenstraat zullen vier dagen duren. Omdat het nieuwe materiaal in de voeg tijd nodig heeft om volledig uit te harden, zal er tijdens bepaalde periodes geen werfactiviteit te zien zijn. Het gemotoriseerd verkeer volgt plaatselijk een korte omleiding via de Papbosstraat (N115b), de ovonde over de E19 en de Ringlaan. Voor fietsers blijft er steeds doorgang mogelijk. Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kunnen de werken niet plaatsvinden. Daarnaast is ook een temperatuur van minstens 5 graden nodig. (VTT)