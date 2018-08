Brug 10 vijf maanden toe voor vernieuwing 20 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg start op 27 augustus met de vervanging van de oude en versleten ophaalbrug 10 in de Vaartstraat. De brug dateert uit de jaren '40. Bovendien was de brug ook redelijk smal voor zowel de scheepvaart als het verkeer. Bij de nieuwe brug blijft het principe van beurtelings passeren voor het gemotoriseerd verkeer behouden, maar voetgangers en fietsers zullen op de toekomstige brug over eigen ruimte beschikken.





Camerabewaking

De rijstrook is 3,2 meter groot en aan beide zijden komt er een ruime fiets- en voetgangerszone die aansluit op de bestaande fietspaden naast de weg. De brug krijgt een doorvaarhoogte-breedte van ruim 11 meter. De bediening van de nieuwe brug zal vanop afstand gebeuren per groep en met camerabewaking. Tijdens de werken aan de brug zal de Vaartstraat minstens vijf maanden onderbroken zijn voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens deze periode de fietspaden van de Vaartstraat vernieuwen tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en de brug over het kanaal. Langs beide kanten worden de huidige fietspaden in klinkers opgebroken en vervangen door fietspaden in roodkleurig asfalt.





(VTT)