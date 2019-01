Brechts bedrijf slaat voortaan Belgische euromunten Group Heylen neemt Tools & Dies uit Sint-Job over Toon Verheijen

22 januari 2019

13u27 0 Brecht Matrijzenspecialist en gereedschapsmakerij Tools & Dies uit Sint-Job-in-‘t-Goor is overgenomen door investeringsholding Groep Heylen uit Herentals. Tools & Dies zal deels ingeschakeld worden in de hoofdbezigheid van Groep Heylen: de muntensector. In het bedrijf werken nu twintig mensen, maar dat worden er een pak meer.

De investeringsholding Group Heylen is actief in heel wat sectoren zoals onder meer in de logistieke vastgoedsector, maar sinds enkele jaren werpt het zich ook fors op de muntensector.

Zo maakt het alle Belgische euromunten en collectiemunten en slaat het munten voor meer dan zestig centrale banken. In 2016 nam het zelfs nog de Koninklijke Nederlandse Munt over in Utrecht. Dat Group Heylen nu gereedschapsspecialist Tools & Dies overneemt, is geen toevallige opportuniteit.

Het wil de vakkennis van het bedrijf overnemen. Tools & Dies heeft immers veertig jaar ervaring in het maken van matrijzen en gereedschappen voor de metaal- en kunststofindustrie. Nu mag het daar toch wel een bijzonderheid aan toevoegen, want door de overname zal het bedrijf uit Sint-Job-in-’t-Goor ook ingeschakeld worden in het slaan van onder meer de Belgische euromunten.

Groei

De Koninklijke Nederlandse Munt als Mauquoy Token Company, beide onderdeel van Royal United Mint, hebben vandaag een eigen gereedschapsmakerij.

“Het is zeker niet de bedoeling om die productie naar Tools&Dies over te hevelen”, zegt Vincent Van Hecke, CEO van Royal United Mint. “Het grootste deel van die fabricaten en gereedschappen blijven de Koninklijke Nederlandse Munt en Mauquoy zelf produceren. Het is vooral de bedoeling om de expertise en het vakmanschap van Tools&Dies te integreren in de groep en Tools & Dies verder te laten groeien. We willen het bedrijf ook een nieuwe adem geven.”

Uitbreiding

Group Heylen heeft een duidelijk plan met het Brechtse bedrijf. “Zo willen we op termijn het bedrijf laten uitgroeien tot een betrouwbare toeleverancier van andere munthuizen in Europa, maar het zal ook blijven doen want het de dag van vandaag al doet. Maximaal twintig procent van de productie zal zich toespitsen op de muntensector. Het bedrijf telt vandaag ongeveer 20 medewerkers, maar we willen in de toekomst zeker groeien en daarvoor zal extra personeel bezig zijn”, aldus Tim Thyssen, en Guy Vleugels die het bedrijf gaan leiden. Om hoeveel extra personeelsleden het uiteindelijk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. De bedoeling is ook dat Tools & Dies op de huidige locatie blijft zitten.