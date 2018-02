Brecht heeft eindelijk jeugdhuis NA ZES JAAR LOBBYWERK VAN TWEE VRIENDEN TOON VERHEIJEN

24 februari 2018

02u43 0 Brecht De jongeren uit Brecht (en omstreken) kunnen voortaan op vrijdag terecht in hun eigen jeugdhuis aan de Ambachtslaan. Zes jaar geleden lanceerden enkele jongeren een oproep en het werd in 2012 zelfs een verkiezingsitem. En zie, de aanhouder wint. Zeven jaar na Sint-Job-in-'t-Goor en vier jaar na Sint-Lenaarts springt ook Brecht op de kar. "We zijn enorm trots."

Er waren eens twee jongens uit het stilaan befaamde - de klas van toen zijn nog steeds vrienden - derde leerjaar van achttien jaar geleden (die recent nog een website lanceerden voor een eigen zwembad, red.) die een kleine zes jaar geleden tijdens een treinrit van Antwerpen naar station Noorderkempen fantaseerden dat het toch wel fantastisch zou zijn om een eigen jeugdhuis te hebben. "Er was in Brecht niet meteen zo'n vaste stek waar de jeugd terecht kon", zegt ondervoorzitter Ruben Pauwels. "Ze zijn dan wat steun beginnen te zoeken bij vrienden en klasgenoten en uiteindelijk zijn we dan gaan aankloppen bij het gemeentebestuur. We hebben ook een vzw opgericht en zo is JH Bastion eigenlijk geboren."





De gemeente had wel oor naar de plannen van de jongeren, maar ze moesten zich wel eerst bewijzen. "We hadden de eerste jaren inderdaad geen vaste plaats", zegt Ruben. "Bij gebrek aan een eigen lokaal organiseerde Jeugdhuis 't Bastion evenementen en feestjes op verschillende locaties in de gemeente. In de tussentijd kregen de oorspronkelijke oprichters ook steun van een nieuwe generatie Brechtse jongeren die zich achter het project schaarden. Eind 2016 was het dan zover en kregen we de sleutels van het voormalige strijkatelier in handen. Daar mochten we van de gemeente ons ding doen. Het is een ideale locatie. Niet pal in het centrum, maar toch nog altijd wel gemakkelijk bereikbaar."





Verbouwingen

De gemeente investeerde uiteindelijk 18.000 euro, maar de Brechtse jeugd heeft ook de handen flink uit de mouwen moeten steken. Daarom ook dat de opening iets langer op zich heeft laten wachten dan gepland. "We willen ook veel zelf doen om er echt onze eigen 'touch' aan te geven", vertelt Ruben. "Van een vrij grijs en sober gebouw hebben we er iets sfeervols van gemaakt. Een muur hebben we afgemaakt met houten planken en de andere hebben we geschilderd om de boel wat op te vrolijken. We zijn enorm tevreden met het resultaat." De bedoeling is nu dat elke vrijdag het jeugdhuis de deuren opent van 20.30 tot 3 uur. "Occasioneel zullen we ook eens een zaterdag open doen bij speciale evenementen", zegt Ruben. "Maar we willen ook geen concurrentie vormen voor de horeca." Jeugdhuis Bastion telt momenteel zo'n 45 actieve leden. "Maar iedereen is welkom. Ook van buiten Brecht. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."