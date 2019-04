Brecht en Brasschaat geven kleiduifschietstand rode kaart, maar provincie heeft laatste woord Toon Verheijen

14u25 0 Brecht De gemeenten Brecht en Brasschaat hebben allebei een negatief advies gegeven voor de plannen voor de kleiduifschietstand op het Groot Schietveld op de grens van Brecht, Brasschaat en Wuustwezel. Die laatste gemeente was geen betrokken partij in het openbaar onderzoek, maar heeft een uitgebreid bezwaarschrift ingediend.

De plannen voor een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld hebben de voorbije maanden voor heel wat commotie gezorgd. Niet alleen bij buurtbewoners, maar ook bij de gemeente Wuustwezel. Na het openbaar onderzoek dat is afgelopen en waarbij in Brecht alleen al 3.600 bezwaren werden ingediend, hebben zowel het gemeentebestuur van Brecht als Brasschaat een negatief advies gegeven. “Wij hebben ons advies vooral gebaseerd op dat van het Agentschap Natuur en Bos”, zegt burgemeester Sven Deckers van Brecht. Het ging dan vooral om geluidsoverlast, de impact op de natuur en brandgevaar. “Het is heel duidelijk dat er geen draagvlak voor is. Maar het is nu aan de provincie om er over te oordelen.”