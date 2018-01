Brandweer heeft handen vol met boom op wegdek 19 januari 2018

02u50 0 Brecht Ook in het bosrijk gebied aan de Miksebaan in Brecht hadden de bomen het moeilijk om overeind te blijven tijdens de storm.

Eén van die kanjers kwam na een rukwind dwars over de rijbaan terecht en sleurde enkele elektriciteitskabels met zich mee. De politie moest de weg in beide richtingen versperren en zorgde voor een omleiding. De brandweer, die in de regio bedolven werd onder de oproepen, snelde naar de locatie om het gevaarte weg te krijgen. Ze hebben de boom in stukken moeten zagen om hem van het wegdek te krijgen. Ook de netbeheerder kwam ter plaatse om de elektriciteitskabels te herstellen. (BSB)