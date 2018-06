Bouw gestart van woningen voor jonge mensen met beperking 09 juni 2018

02u57 0 Brecht Het OCMW van Brecht en de bouwmaatschappij De Voorkempen hebben gisteren de eerste steen gelegd voor een woonproject dat zich speciaal richt op (jonge) mensen met een beperking. Het initiatief is er gekomen op vraag van enkele ouders.

Alois Kimpen (69) heeft samen met zijn echtgenote een dochter, Elke (44). De vrouw heeft een mentale beperking. Ze woont nog thuis, maar Alois en zijn partner beseffen ook dat ze er niet altijd zullen kunnen zijn voor hun dochter. Ze kon echter nergens een plaats krijgen in een instelling in de buurt.





Vraag aan gemeente

"Daarop zijn we enkele jaren geleden naar het gemeentebestuur gestapt met een vraag om mee te denken aan een oplossing", vertelt Aloïs. "Ik had ooit samen met andere ouders wel eens geprobeerd een project uit de grond te stampen, maar dat is gewoon niet haalbaar. Uiteindelijk zijn we blij dat de gemeente zich hier voluit heeft achter gezet."





De bouw is nu volop bezig. Het gaat om zestien DIO-woningen (Diensten Inclusieve Ondersteuning) en twaalf aanleunwoningen. Het project kost zo'n drie miljoen euro. De woningen moeten volgend jaar klaar zijn en zijn nagenoeg volledig volzet. Clara Fey zal instaan voor de zorgverstrekking. De Voorkempen bouwt de woningen.





Minister van Welzijn Jo Van Deurzen kwam gisteren samen met de schepen daan De Veuster en burgemeester Luc Aerts en OCMW-voorzitster Annemie Van Dyck de eerste steen leggen. Er is ook een tijdscapsule ingegraven. (VTT)