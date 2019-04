Bewoner gewond na brand in appartement Toon Verheijen

01 april 2019

07u42 2

De hulpdiensten werden maandagmorgen iets na 4 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw aan de Schotensteenweg. De brand ontstond vermoedelijk in de slaapkamer. De bewoner van de flat werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement is niet meer bewoonbaar. De brandweer moest ook enkele andere bewoners uit het gebouw evacueren.