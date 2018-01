Bewoner betrapt kerel met bivakmuts 02u59 0

Een buurtbewoner betrapte afgelopen zaterdag rond 17.30 uur een man die was gekleed in een legerpak. De man droeg ook een bivakmuts waardoor enkel de ogen zichtbaar waren. Toen de verdachte de buurtbewoner zag, stapte hij snel in een wagen waarin een andere persoon zat te wachten. Ze reden in volle vaart weg.





Later op de dag kwam er een melding van een inbraak in de R. Van Ostaeyenlaan. Daar bleek te zijn ingebroken. Er is een gat geknipt in de omheining. Daarna forceerden de inbrekers een raam. Mogelijk houden de twee feiten verband met elkaar.





Zaterdagnamiddag was er ook nog een inbraak in de Rozenlaan. Een raam is geforceerd en de woning is doorzocht. (VTT)