Bestuursploeg wil voorlopig niet weten van vragenhalfuurtje voor inwoners van Brecht Toon Verheijen

12 april 2019

15u00 0 Brecht Gemeenteraadslid Luc Torfs van Groen pleit in navolging van Joziena Slegers van Oprecht Brecht en Ludwig Anthonissen van Open Vld voor een vragenhalfuurtje voor inwoners van Brecht op de gemeenteraad. De meerderheid wil er echter voorlopig niet op ingaan, maar wil wel – ook na een tussenkomst van Vlaams Belang – andere mogelijkheden bekijken.

Oppositiepartij Groen pleit ervoor om een vragenhalfuurtje voor inwoners in te voeren op de gemeenteraad. “We pleiten er al jaren voor om het in te voeren voor de gemeenteraad. Zo zouden de inwoners vragen kunnen stellen over belangrijke punten. En zo zou meer burgerparticipatie – wat bij elke partij een programmapunt was, geen dode letter blijven”, aldus Luc Torfs. “Het kan het draagvlak voor beleidsbeslissingen alleen maar vergroten.” Ook Joziena Slegers (Oprecht Brecht) en Ludwig Anthonissen (Open Vld) traden Luc Torfs bij.

De huidige coalitie van N-VA en CD&V-CDB wil er echter niet op ingaan. “Een half uur met een maximum van drie vragen”, zegt schepen van communicatie Charlotte Beyers (N-VA). “Dat zijn er op zes jaar tijd maximaal 180. Dat lijkt ons niet zinvol. Wat kan je op een tiental minuten tijd grondig bediscussiëren ? Niet veel.” Burgemeester Sven Deckers sluit zich daarbij aan. “Als burgers vragen hebben, dan maken we daar graag tijd voor. Maar in deze vorm zien we dat niet zitten omdat het niet zinvol is.” N-VA haalt ook nog uit naar Groen. “U zegt dat u er al jaren voor pleit? U was in de vorige legislatuur schepen van communicatie en volgens onze coalitiepartner CD&V-CDB is dat voorstel nooit op tafel gelegd. U zat nochtans mee aan de knoppen. Er zijn andere alternatieven om burgers meer te betrekken.”

Groen reageert boos. “N-VA en CD&V blijven de voorkeur aan politiek dienstbetoon te geven. Tot zover de kracht van verandering. Nochtans maakten zowel CD&V als N-VA er vóór de verkiezingen een speerpunt van inspraak en participatie. In hun verzet tegen het voorstel kregen ze de steun van oppositiepartij Vlaams Belang die meende dat het inrichten van een vragenhalfuurtje de bevoegdheden van de verkozenen zou ondermijnen. We concluderen dat het bij mooie woorden blijft hoewel dit voorstel niks kost aan de Brechtse belastingbetaler. Groen vraagt zich dan ook af waar deze bestuursmeerderheid bang voor is, vreest men kritische of moeilijke vragen van de Brechtse burger ?”