Bestuur bedankt brandweer en vrijwilligers 01 juni 2018

Het gemeentebestuur van Brecht spreekt zijn dank uit voor de brandweermannen die sinds vorige zondag enkele heel drukke dagen hebben beleefd. Het begon met de industriebrand in Sint-Lenaarts afgelopen zondag, maandag de grote brand bij Rudy Meyvis en dinsdagavond was er de wolkbreuk. "Wij willen uiteraard de getroffenen veel moed en steun betuigen, maar we willen ook onze hulpverleners graag één voor één bedanken voor wat ze allemaal gedaan hebben. Branden blussen met deze temperaturen is geen lachertje. Ook alle vrijwilligers die zich op een of andere manier hebben ingezet de voorbije dagen, verdienen niets anders dan een dikke pluim." (VTT)