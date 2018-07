Bestelwagen rijdt in op file: bestuurder overleeft klap niet 03 juli 2018

02u33 0 Brecht Een Nederlander is gisterochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de E19 richting Antwerpen. Ter hoogte van Brecht stond er rond half acht een file aan te schuiven naar de stad.

Vermoedelijk zag de bestuurder van de lichte vrachtauto de file niet en kon hij niet meer op tijd stoppen. Hij knalde tegen een vrachtwagen met oplegger waardoor zijn bestuurdercabine volledig ingedeukt raakte. "De Nederlandse bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen", klinkt het bij de federale wegpolitie. "De trucker raakte slechts lichtgewond."





Uur omrijden

Aanvankelijk kon het verkeer nog via één rijstrook verder rijden richting Antwerpen maar al snel werd de volledige snelweg versperd in Brecht. Bestuurders moesten bijna een uur lokaal omrijden via de af- en oprit daar. Het verkeer vanuit Breda en Rotterdam werd aangeraden de A12 te nemen naar Antwerpen. Rond negen uur kon er opnieuw één rijstrook gebruikt worden en een uur later werd de volledige weg vrijgegeven. (BSB)