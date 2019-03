Bestelwagen knalt op vrachtwagen: bestuurder gewond Sander Bral

20 maart 2019

10u48 0 Brecht Op de E19 richting Nederland is ter hoogte van Brecht dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen knalde op een vrachtwagen. Door de klap kwam de bestuurder klem te zitten in zijn cabine. De brandweer moest hem bevrijden. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gevoerd.

De schade aan de bestelwagen is groot. Ook de vrachtwagen raakte beschadigd maar de trucker verwondde zich niet. Door het ongeval was de E19 richting Nederland een uur lang volledig versperd. Na een uur kon één rijvak vrijgemaakt worden en een uur later was het accident afgehandeld door de hulp- en takeldiensten.