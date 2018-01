Beneluxtrein stopt vanaf 9 april 02u39 0

Vanaf 9 april zou de zogenaamde Beneluxtrein halt moeten houden in het station Noorderkempen (gelegen op grondgebied Brecht). Dat bevestigde de NMBS aan het Brechtse gemeentebestuur. Reizigers uit de regio kunnen dan rechtstreeks en over een hogesnelheidslijn naar steden als Breda, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Mechelen en Brussel sporen. Vanaf vandaag worden er opnieuw testritten uitgevoerd om na te gaan of alle veiligheidssystemen goed werken. Tijdens vorige testritten traden er enkele problemen op aan de grensovergangen, maar die zouden nu moeten opgelost zijn. Overigens worden er achter de schermen ook gesprekken gevoerd om de naam van het station Noorderkempen te veranderen in station Brecht. (KDC)