Beneluxtrein met open armen ontvangen 10 april 2018

02u58 0 Brecht Dik vijf jaar nadat de beruchte Fyra van het toneel verdween, rijdt er opnieuw een 'Beneluxtrein' over de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Amsterdam. Sinds gisteren stopt de trein onder andere in Antwerpen, maar ook in het station Noorderkempen (Brecht).

In Brecht keek men al lang uit naar de komst van de Beneluxtrein en dus werd hij met de nodige égards ontvangen. Zo trakteerde het gemeentebestuur de reizigers gisterochtend op tulpen en Brusselse wafels. "Voor mensen uit onze gemeente én uit de regio vormt deze verbinding een meerwaarde", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "De hogesnelheidstrein kan voor een stuk een oplossing bieden voor bestaande mobiliteitsproblemen."





De reizigers zelf waren eveneens erg te spreken over de nieuwe mogelijkheden vanuit het station Noorderkempen. "Nu kan ik naar Brussel sporen zonder nog te moeten overstappen in Antwerpen", liet een pendelaar verstaan. Ook reizigersorganisatie TreinTramBus vindt de nieuwe verbinding een positieve zaak, maar plaatst wel enkele kanttekeningen. "De tickets voor de trein zijn aan de dure kant. Bovendien is het jammer dat een vroege trein vanuit Nederland naar Brussel ontbreekt, net als een late in de andere richting." Het vroegste vertrek vanuit Brecht naar Brussel is pas om 8.01 uur, waardoor je pas na 9 uur in Brussel kan geraken. (KDC