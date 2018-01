Autodieven draaien overuren 02u32 0

Inbrekers hebben maandagnacht op verschillende plaatsen ingebroken in voertuigen. De feiten zijn vermoedelijk allemaal gepleegd door dezelfde daders.





In de Paepenstraat werd er ingebroken in twee auto's en twee paardencamions. De voertuigen stonden allemaal achter een grote omheining of poort en waren niet-slotvast achtergelaten. Uit een van de auto's werd een sleutel ontvreemd, maar die werd dan weer in een andere auto teruggevonden. Mogelijk zijn de daders ook in de woning geweest, maar er werd uiteindelijk niets gestolen. In de Van Pulstraat is er ingebroken in een garagebox. Daaruit werden enkele gereedschappen ontvreemd. In dezelfde nacht werden nog twee diefstallen uit voertuigen gepleegd in de Eyndovensteenweg. De daders gingen er aan de haal met de afstandsbediening van de garagepoort. Uit de andere wagen werd niets gestolen. De politie doet een oproep naar eigenaars van voertuigen. "We raden aan om de wagen altijd op slot te doen ook als hij achter een omheining of ergens in een garage staat. We raden ook steeds aan om geen afstandsbediening van een garagepoort in de auto te laten liggen." (VTT)