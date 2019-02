Auto belandt in wei na aanrijding met vrachtwagen Sander Bral

19 februari 2019

11u08

Een auto is vanochtend op de Mallebaan in Brecht in de flank aangereden door een vrachtwagen. De wagen werd door de klap in een wei gekatapulteerd en werd ernstig beschadigd maar de 70-jarige bestuurder uit Brecht kwam niet klem te zitten achter zijn stuur. Hij raakte wel gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was er eventjes verkeershinder op de Mallebaan in beide richtingen.