Agenten halen hond na ongeval uit auto en laten hem ontsnappen 02 februari 2018

02u56 0 Brecht Vrienden en familie van de broers Stijn en Ben v.P. uit Schilde zijn al sinds woensdagnacht op zoek naar familiehond Thor. De Hollandse herder raakte vermist nadat hij en zijn baasje Stijn betrokken raakten in een zwaar verkeersongeval. Stijn werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Thor is ontsnapt nadat de politie hem uit de auto had gehaald.

In de nacht van woensdag op donderdag verloor de 26-jarige Stijn v.P. uit Schilde de controle over het stuur van zijn wagen. Ter hoogte van de Abdijlaan in Brecht knalde hij iets over middernacht tegen een verlichtingspaal en kwam met zijn wagen in een sloot terecht. "Het slachtoffer is gewond naar het Sint-Jozefziekenhuis in Malle gebracht", zegt politiewoordvoerder Evelyn Tiebos van de zone Voorkempen. "In de wagen was ook een hond aanwezig. Die was in paniek door het ongeval. Onze inspecteurs hebben zich over het dier ontfermd en maakten er een wandeling mee om hem rustig te maken. Toen we de hond in een bench wilden stoppen, kon hij wegglippen en is hij gaan lopen."





Oproep op sociale media

"Onze Hollandse herder Thor is acht jaar oud en maakt al zeven jaar deel uit van ons leven", vertelt Ben (28), de oudere broer van Stijn. "Anderhalf jaar geleden is Stijn alleen gaan wonen en hij heeft Thor meegenomen. Toen we te horen kregen dat hij verdwenen was, hebben we meteen alles in gang gezet om hem terug te vinden. Een oproep op sociale media is massaal gedeeld en gisteravond organiseerden we een soort van zoektocht in de omgeving van het ongeval in Brecht en van Stijns woning in Schilde. Thor is verscheidene keren gesignaleerd rondom het politiekantoor van Brecht, maar jammer genoeg hebben we hem niet gevonden."





Ben liet gisterenavond nog weten dat alles in orde is met zijn broer Stijn, maar dat hij zijn broer in het ziekenhuis moet blijven ter observatie. "Onze prioriteit is nu Thor terugvinden." Thor is een goudgestroomde Hollandse herder van acht jaar oud.





Wie tips heeft, kan terecht op het mailadres benvp.drum@hotmail.com. (BSB)