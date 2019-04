Afvalverwerkingssite Igean zet in op bestrijding van geurhinder op vraag van bewoners en gemeente Igean neemt ook maatregelen op vlak van branddetectie Toon Verheijen

12 april 2019

13u24 0 Brecht Intercommunale Igean neemt een reeks maatregelen om de geuroverlast van de site in Sint-Lenaarts voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Dat werd samen met de buurtbewoners en de gemeente overeengekomen. Er worden enkele extra voorwaarden opgelegd in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan zoals de mogelijkheid tot windmolens en een extra groenbuffer. Er komt ook een kleine verkeersingreep op de Oostmalsebaan.

Igean baat al sinds 1979 een afvalsite uit aan de Oostmalsebaan. Omdat het gebied officieel bestemd was als stortplaats met nabestemming bosgebied, was er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Dat nieuw plan is nu goedgekeurd door de gemeenteraad, maar Igean moet zich wel aan een aantal extra voorwaarden. Vooral omdat er de voorbije jaren meermaals klachten waren van buurtbewoners over geurhinder vooral door de compostering want afval wordt er niet meer gestort. “Igean gaat nu het engagement aan om de geurhinder weg te nemen of toch in elk geval te verminderen”, zeggen burgemeester Sven Deckers en schepen Eline Peeters (N-VA). “Ze gaan nu met een omzetschroef werken zodat alles op kortere tijd verwerkt kan worden tot compost. Er wordt ook met een speciaal luchtsysteem gewerkt dat de geur zou moeten wegnemen. Op vlak van branddetectie (naar aanleiding van de brand vorig jaar, red) wordt er gewerkt met thermische camera’s, vlamdetectie en sprinklersysteem.”

Snuffelproef

Het zijn uiteraard voorstellen die nu in de praktijk worden gebracht en de buurtbewoners konden zich aanmelden voor de snuffelploeg. Zij moeten op regelmatige tijdstippen hun neus buitensteken en eventuele geurhinder meteen melden. “Op die manier kan Igean ook alles beter in kaart brengen en eventueel sneller ingrijpen als dat nodig is”, zeggen Deckers en Peeters. We beseffen net als Igean dat er echt wel nood was aan een betere communicatie. Buurtbewoners voelden aan dat ze niet altijd au-serieux genomen werden. Dat moet veranderen. Igean heeft ook beloofd dat ze over klachten zullen communiceren.” De gemeente benadrukt ook dat met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan er op zich aan de site niets gaat veranderen. “Er komt niet meer afval. De werkwijze blijft hetzelfde. Er komt ook geen uitbreiding. Wel worden er extra voorwaarden opgelegd: zo komt er een extra groenbuffer en wordt het punt met de mogelijkheid tot plaatsen van windmolens ook geschrapt.”

Verkeersveiligheid

In de marge van het dossier van de site van Igean neemt de gemeente ook een maatregel om de verkeersveiligheid iets te verhogen. “In het verleden zijn er verschillende ongevallen gebeurd op de Oostmalsebaan ter hoogte van de site”, zegt burgemeester Sven Deckers. “Dit zou dikwijls te wijten zijn aan chauffeurs die voertuigen voorbij steken die willen afslaan naar de site. Daarom hebben we het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de doorlopende witte lijn door te trekken tot voorbij de zijstraat Oostmalsebaan. Zij zullen die werken binnenkort uitvoeren. Op die manier geldt er een inhaalverbod.” Luc Torfs van Groen vroeg om nog trajectcontrole te overwegen, maar dat lijkt voorlopig niet aan de orde