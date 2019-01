Aanpassingswerken brug Sluis 4 Toon Verheijen

03 januari 2019

Een aannemer voert vandaag/donderdag 3 januari aanpassingswerken uit aan de brug sluis 4. De brug zal niet worden afgesloten, maar er zullen een aantal testbewegingen van de brug gebeuren.

Als de werken volgens planning verlopen gebeuren deze testbewegingen op normale bediensnelheid. Indien onverwachte problemen optreden bestaat de kans dat de brug in die periode ook op vertraagde snelheid (10 minuten per beweging) bewogen moet worden.

Bij een lange wachttijd kan er omgereden worden via Vaartlaan - brug sas 5 - Sluisvijfbaan - Eikenlei of omgekeerd via Eikenlei - Suisvijfbaan - brug sas 5 - Holleweg - Hogebaan.