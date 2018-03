Aannemer zkt 25 metsers maar vangt bot SAMENWERKING MET BUITENGEWOON ONDERWIJS MOET SOELAAS BIEDEN KRISTOF DE CNODDER

31 maart 2018

03u14 0 Brecht Aannemer Jos Dejongh uit Kalmthout zoekt maar liefst 25 vaklui om zijn team te versterken, want de opdrachten lopen vlotjes binnen. Maar er is ook minder goed nieuws, want Dejongh kan amper extra volk vinden. Een intensieve samenwerking met buitengewone onderwijsinstelling Kristus Koning uit Sint-Job moet het probleem deels oplossen.

Dat de bouwsector in Vlaanderen het moeilijk heeft om aan bekwaam personeel te geraken is al langer bekend. Jos Dejongh uit Kalmthout is daar tot zijn spijt een goed voorbeeld van. Nu de economie stilaan weer wat aantrekt, zit Dejongh tot over zijn oren in het werk, maar hij vindt onvoldoende mensen om zijn opdrachten uit te voeren.





"Dat is een rem op onze groei", zucht Dejongh. "Momenteel heb ik zo'n 45 mensen in dienst, maar ik heb eigenlijk plaats voor 25 man meer. Enkele gewaardeerde krachten van mij gingen recent met pensioen, maar ik heb last om vervangers te vinden. In het buitenland zijn nog wel metsers beschikbaar, maar dan ontstaat er weer een probleem op het vlak van communicatie. Het liefst van al werk ik dus met Vlaamse mensen. Alleen: die vijver blijkt kleiner dan vroeger."





Schat aan ervaring

Dejongh stelt vast dat er een negatief beeld bestaat rond werken in de bouw. "Er wordt al snel gezegd dat het vuil en zwaar werk is, maar de jongste jaren is er veel veranderd", aldus Dejongh. "Om lasten te tillen hebben we de nodige apparatuur, zoals kranen. Ik vind dat de overheid meer zou mogen doen om een opleiding in de bouw te promoten."





En dus reikt Dejongh dan maar zelf de hand naar het onderwijs. Met het Kristus Koning Instituut uit Sint-Job zette de aannemer een intensieve samenwerking op. De werven van Dejongh staan altijd open voor de leerlingen van Kristus Koning, voor langere stages of bezoekjes voor één dag. Zo hoopt Dejongh de leerlingen van de technische school warm te maken voor een baan als bouwvakker. Zeker de jongeren uit het eerste middelbaar probeert hij over de streep te trekken, want zij maken op het einde van het schooljaar een definitieve studiekeuze.





"Niet alleen voor Dejongh, maar ook voor ons is dit natuurlijk heel interessant gegeven", pikt Paul Van Thillo, leraar van Kristus Koning in. "We moeten maar naar Jos bellen en hij staat klaar om ons te ontvangen. Zo kunnen onze leerlingen een schat aan ervaring opdoen."





Dat de leerlingen van Kristus Koning kampen met een leerachterstand of gedragsgerelateerde problemen is voor Dejongh geen obstakel. "Uit die school kunnen erg bekwame gasten komen", stelt de aannemer. "Meer zelfs: ik heb nu al een paar oud-leerlingen van Kristus Koning in dienst." In een ideale wereld volgen er in de toekomst dus nog.