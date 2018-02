30 jongeren op kennismakingsdag scouts met beperking 06 februari 2018

02u57 0 Brecht De gloednieuwe scoutsgroep Akabe Rafiki uit Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) heeft er een enorm succesvolle eerste werkdag op zitten. Op de eerste bijeenkomst waren een dertig belangstellenden aanwezig.

"Met op de kop dertig deelnemers tussen zes en twintig jaar en achttien leiders was onze start een schot in de roos", klinkt het trots bij Frans Van Looveren, die het woord voert voor de werkgroep.





"Met de jongste kindjes hebben we reis rond de wereld gespeeld en de oudere groep kon uitdagingen aangaan tegen zichzelf of tegen de leiders, zoals touwtrekken. Er waren ook vier kinderen zonder beperking aanwezig. Onze leiders hebben geen specifieke opleiding gevolgd om om te gaan met kinderen met een mentale beperking, maar het grootste deel heeft wel praktijkervaring. Ik heb bijvoorbeeld zelf een zus met een zware mentale beperking."





De werking vindt elke twee weken plaats op zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur. "Iedereen mag eerst twee keer gratis komen proberen en kan dan beslissen om zich in te schrijven. Maar zowel kinderen als ouders waren dolenthousiast zaterdagavond, zodat wij met volle goesting naar onze tweede bijeenkomst voorblikken." (BSB)