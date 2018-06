2.000 jaar geschiedenis in 480 bladzijden 18 juni 2018

02u23 0

Inwoners van Brecht, Sint-Job, Sint-Lenaarts en Overbroek die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun gemeente, kunnen vanaf vandaag terecht bij onder meer de toeristische dienst voor het boek 'Brecht, 2.000 jaar geschiedenis'. Een turf van bijna 500 bladzijden waaraan Kim Decombes van de dienst Erfgoed van de gemeente bijna acht jaar lang heeft gewerkt. "Het was enorm interessant om te doen en ik ben er best trots op", lacht de geschiedschrijfster. Ook burgemeester Luc Aerts is trots op het boek. "Het is de eerste keer dat onze gemeente zo volledig wordt beschreven. Het boek bewijst ook dat wij geen aardbeien of een trappist nodig hebben om bekend te zijn (lacht). Het boek is een mooi bewijs dat we echt een rijk verleden hebben." Het boek is te koop voor de prijs van 24.99 euro. (VTT)