1.200 euro opruimingskosten voor sluikstort 09 augustus 2018

Een 37-jarige man uit Brecht is door de politie geidentificeerd als sluikstorter. De dertiger zou maar liefst 44 grote vuilniszakken met een inhoud van zestig liter achtergelaten hebben langs de Victor Dumonlaan in Klein-Willebroek. De politie van Mechelen-Willebroek werd in het voorjaar ingelicht door een alerte buurtbewoonster. De milieudienst van de politie startte een onderzoek op en kwam dankzij een zoekactie terecht bij de dertiger. "Bij zijn verhoor gaf hij de feiten toe", meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "De man verklaart dat gebrek aan tijd aan de basis lag om reglementaire vuilniszakken ontstaan te schaffen." Inmiddels werd het vuil al opgeruimd maar de dertiger zal deze kosten nu moeten dragen. Deze komen uit op zo'n 1.200 euro. Er zal ook een geldboete worden opgelegd. (TVDZM)