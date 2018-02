"Wij blijven dromen van zwembad" EX-KLASGENOTEN GEVEN BIJNA 20 JAAR LATER IDEE NIET OP TOON VERHEIJEN

06 februari 2018

02u57 0 Brecht Met de website www.zwembadinbrecht.be pleit een groep twintigers voor de bouw van een zwembad in Brecht. In 2000 mochten zij als zeven- en achtjarigen uit het derde leerjaar hun kinderdroom op papier zetten en die blijkt bijna twintig jaar later onveranderd. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen ons idee steunen. Over enkele weken of maanden stappen we naar het gemeentebestuur met ons voorstel."

Een twintig leerlingen van het derde leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Brecht kregen in het voorjaar van 2000, enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, de opdrach hun dromen voor de gemeente Brecht, dus ook de deelgemeenten Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-Lenaarts, op papier te zetten.





Unaniem

"Eén ding hebben we wel onthouden: onze klas was unaniem over het zwembad", vertellen Lode Haest en Frans Van Looveren, twee klasgenoten van toen. "Maar het toenmalige gemeentebestuur heeft onze droom al snel tenietgedaan. Het was niet realistisch."





Ondertussen is de bende zeven- en achtjarigen uitgegroeid tot een groep volwassenen die bijna 'richting tram 3 gaan'. Velen hebben een eigen gezinnetje gesticht met kleine kinderen. En er staan bijna twintig jaar later opnieuw gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. "En wat blijkt: de droom is er nog altijd", lachen Frans Van Looveren en Lode Haest. "Onder het motto 'kinderdromen zijn er om waar te maken' hebben we in enkele dagen geprobeerd zoveel mogelijk klasgenoten van toen op te zoeken", vertellen de initiatiefnemers. "Verrassend genoeg zijn er heel wat van onze klas die positief reageerden. Iedereen vindt het nog altijd belangrijk. Sommigen hebben zelf kinderen die ze willen leren zwemmen."





De Merel

We zijn samengekomen op domein De Merel om daar een nieuwe 'klasfoto' te trekken. De Merel was niet toevallig, omdat die locatie voor ons nog altijd de meest geschikte is. Niets is toeval", vervolgen Van Looveren en Haest. "Dat er nog niets gerealiseerd is op deze site, is misschien wel omdat onze kinderdroom hier gerealiseerd moet worden. We moeten soms zelf eens van ons laten horen vooraleer zaken gerealiseerd worden in onze gemeente. Het waren leerlingen uit dezelfde klas die hun schouders hebben gezet onder de opstart van Jeugdhuis Bastion. Dat opent vrijdag 23 februari voor het eerst de deuren. Soms is het beter dat een voorstel van onderuit komt."





Geen politiek

De initatiefnemers willen benadrukken dat hun 'zwembadstunt' niet politiek gekleurd is. "Neen, dit komt echt vanuit ons als inwoners. Natuurlijk kiezen we bewust voor deze verkiezingsperiode", vertellen Frans en Lode. "Volgens ons moet het haalbaar zijn. in Brasschaat en Hoogstraten hebben ze ook een eigen zwembad. Brasschaat is wel iets groter als Brecht, maar Hoogstraten is een pak kleiner. We hebben nu een website opgericht. We hopen dat zoveel mogelijk mensen ons idee steunen. Over enkele weken of maanden stappen we naar het gemeentebestuur met het voorstel."





Meer informatie kan je vinden op www.zwembadinbrecht.be.