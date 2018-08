"Wie doet nu in godsnaam zoiets?" MERRIE ZARINA GEFOLTERD EN GEDOOD IN WEIDE KRISTOF DE CNODDER

06 augustus 2018

02u22 0 Brecht "Zarina was zo'n lief paard, maar haar sociale karakter werd haar wellicht fataal." Paardenliefhebster Martine Saeys uit Brecht kan nog altijd niet geloven dat haar Friese merrie Zarina door een dierenbeul werd gelokt, mishandeld en uiteindelijk gedood. "Wie doet nu zoiets?" vraagt Martine zich terecht af.

Het was een bijzonder triest weekend voor Martine Saeys en haar familie, die in de Brechtse Van Pulstraat wonen. Zaterdag overleed immers Zarina, de twintigjarige merrie die al jarenlang deel uitmaakte van het gezin. Zarina bleek in de nacht van vrijdag op zaterdag door één of andere zieke geest gefolterd en ze bezweek in de loop van zaterdag aan haar verwondingen.





"Toen ik 's ochtends naar de wei achter ons huis ging, zag ik Zarina liggen in een plas bloed", begint Martine Saeys haar schrijnende verhaal. "Ik was natuurlijk meteen ongerust en belde de dierenarts. Die stelde vast dat Zarina een grote snijwonde had aan haar vagina. Bovendien had ze ook in haar lichaam zware verwondingen. Vermoedelijk omdat ze werd gepenetreerd met een groot rond voorwerp. De inwendige bloedingen waren helaas niet te stoppen en uiteindelijk stierf Zarina in mijn armen."





Martine is er kapot van. "We hadden Zarina al heel lang en het was zo'n lief beestje", mijmert Martine. "Ik denk dat uitgerekend dat sociale karakter haar fataal is geworden. Net omdat ze zo vertrouwd was met mensen heeft haar laffe belager Zarina kunnen benaderen. Vermoedelijk werd ze verdoofd en dan mishandeld. Ik heb ook nog een ander paard - een ruin - maar dat is veel schuchterder. Dat dier gaat lopen als hij vreemd volk ziet. Gelukkig mankeert hij niks."





Klacht ingediend

Meteen na de feiten diende Martine een klacht in bij de politie. Die onderzoekt de zaak nu. "Ik kan alleen maar hopen dat ze de dader snel vinden, want die persoon is echt gestoord. Hopelijk duiken er getuigen op die iets verdachts hebben gezien en die tips kunnen geven die naar de dader leiden. Verder wil ik andere paardenliefhebbers waarschuwen. Wees waakzaam en hou je dieren 's nachts eventueel op stal. Door het warme weer hield ik de paarden de laatste tijd overdag binnen en liet ik ze 's nachts buiten grazen, maar daar heb ik nu spijt van. De politie vermoedt zelfs dat de dader de voorbije dagen die vaste gewoontes is komen observeren."





Niet eerste keer

Het verhaal van Zarina doet terugdenken aan eerdere, gelijkaardige gevallen in Massenhoven en Rijkevorsel. Daar werden begin vorig jaar eveneens merries toegetakeld aan de geslachtsdelen. Het paard in Rijkevorsel overleed. In de loop der jaren werden ook in Belgisch en Nederlands Limburg soortgelijke feiten vastgesteld. De eerste vaststellingen gebeurden al in 2009. Het heeft er alle schijn van dat het steeds om de zelfde dader gaat.