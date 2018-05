"Water in de kelder stond 1m80 hoog" RESTAURANT 'T RAEDHUYS GESLOTEN NA WOLKBREUK VAN DINSDAG TOON VERHEIJEN

31 mei 2018

02u26 0 Brecht De wolkbreuk van dinsdagavond heeft voor enorme schade gezorgd in

restaurant 't Raedhuys in Sint-Lenaarts. De diepvriezers, koeling en wasmachines zijn rijp voor de schroot. De schade loopt in de tienduizenden euro's.





De uitbaters van het restaurant waren dinsdagavond naar een etentje met vrienden getrokken in Antwerpen tot ze plots telefoon kregen van een in tranen uitgebarsten werkneemster. De hele kelder was ondergelopen.





Toen Peter en Anita Schrauwen ter plaatse kwamen, wisten ze niet wat ze zagen. "De kelder onder het hele restaurant stond onder water. Het moet bijna 1 meter 80 hoog gestaan hebben", zucht Peter.





Klein verluchtingsgat

"De diepvriezen, koeling, wasmachine. Alles dreef in het rond. Ook de elektriciteitskast aan de muur stond helemaal onder water. Het was niet normaal hoeveel water er stond. Vermoedelijk is alles binnengestroomd door een klein verluchtingsgat. En dat is héél veel water, want nagenoeg het hele gebouw is onderkelderd. De brandweer heeft drie grote pompen nodig gehad om het water weg te krijgen. We hebben heel snel veel steun gekregen van enkele vrijwilligers om mee op te ruimen. Het verzacht het leed wel even, maar het is toch zwaar."





"Het zijn niet alleen de toestellen die verloren zijn, maar uiteraard ook de inhoud. Tientallen kilo's vlees, vis, groenten en fruit. Alles is verloren. De tientallen bakken frisdrank en bier moeten ook terug naar de brouwer want alle etiketten zijn eraf en mogen zelfs niet meer verkocht worden. "Ik kan er moeilijk een getal op plakken, maar alles samen zal het al snel toch meer dan 20.000 euro zijn", zucht Peter. "Ook de boekhouding van jaren is kletsnat. Net als kerstversiering en nog oude spullen die nog dateren van toen het hier nog een gemeentehuis was. Eigenlijk hebben we nu het gevoel dat we veertien jaar lang hard hebben gewerkt om nu weer helemaal opnieuw te moeten beginnen."





Dank aan vrijwilligers

Dinsdag en woensdag zijn sowieso de sluitingsdagen voor 't Raedhuys, maar een heropening lijkt er de eerste dagen niet in te zitten.





"Liefst zo snel mogelijk natuurlijk, maar het zal niet op 1-2-3 geregeld zijn", vertelt Peter. "Dat komt er dus ook nog eens bij. Je zit niet alleen met de schade, maar ook met het feit dat je niet kan opendoen. En dan net met deze dagen dat ons terras stampvol zou kunnen zitten met het mooie weer."





Eén week

"Ik hoop over ten laatste een week terug open te zijn. We staan er ook op om al die vrijwilligers te bedanken. Dat getuigt toch van heel wat solidariteit."