"Ons bedrijf kan tegenslag aan" ZAAKVOERDER OPTIMISTISCH NADAT TWEE LOODSEN VOLLEDIG UITBRANDEN PATRICK LEFELON

28 mei 2018

02u24 0 Brecht Bij een industriebrand zondagmorgen zijn twee opslagplaatsen van de firma Backx nv op Heihoefke volledig uitgebrand. De zaakvoerder van het bedrijf is echter niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. "Dit komen wij wel te boven. Ons werk gaat vandaag gewoon voort."

De brandweer van Brecht rukte met een vijftigtal mensen en al zijn materiaal uit. Korpsen uit de regio leverden 20 man extra. De brand woedde in twee oudere loodsen achter het hoofdgebouw van de firma Backx nv.





Commandant Van Bavel: "De rook was niet giftig, zo bleek uit metingen tijdens het blussen. We vroegen toch om ramen en deuren gesloten te houden, want rook bevat natuurlijk roetdeeltjes en die hou je beter buiten. De astbest in de golfplaten op het dak is niet uitgewaaid over de omgeving. Het puin waarin de opgebrande platen terechtkwamen, zal door een gespecialiseerde firma opgeruimd worden."





Brandputten

De enorme rookpluim was kilometers ver te zien en dreigde even het verkeer op de E19 in gevaar te brengen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.





Het familiebedrijf Backx nv bestaat 38 jaar. Zoon Gwen Backx heeft de dagelijkse leiding. De firma is gespecialiseerd in grondbemaling (bijvoorbeeld het oppompen van grondwater uit bouwputten) en in putboringen (bijvoorbeeld voor aanleg van warmtepompen of waterputten). Op hun eigen bedrijfsterrein beschikt Backx nv over drie brandputten.





Gwen Backx: "Een geluk voor de brandweer, want dankzij onze eigen brandputten was er meer dan voldoende bluswater voorradig. De brandweer verdient een dikke pluim voor haar snelle ingrijpen. Ook ons eigen personeel is meteen afgekomen om te redden wat er nog te redden viel. De samenhorigheid binnen het bedrijf is groot."





Financiële schade

Rond 8.30 uur was de brand helemaal geblust en kon de schade opgemeten worden. Van de loodsen van 4.500 vierkante meter blijft niets meer over. Het Antwerpse parket stuurde een deskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. Hoe groot de financiële schade is, kan het bedrijf nog niet becijferen.





Zaakvoerder Gwen Backx: "De loodsen dienden als opslagplaats. Er stonden twee vrachtwagens, twee aanhangers, een heftruck, een mini-graver en een bestelwagen in. Verder lag er heel veel stock aan pompen, slagen en buizen. De brandweer heeft één vrachtwagen en een putboormachine kunnen redden. Die kunnen we hopelijk herstellen en opnieuw gebruiken. Al de rest is verloren gegaan.