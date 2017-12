"Nu wil ik zo snel mogelijk volledige plaat uitbrengen" RAPPER NOAH HEEFT MET 100 MILJOEN VIEWS MEEST GESTREAMDE CLIP UIT 2017 NINA BERNAERTS

02u26 0 Laenen Rapper Yung Mavu, in het dagelijkse leven de zeventienjarige Noah Mavuela. Brecht Meer dan 100 miljoen views, dat is de eindbalans van 'Black Magic', gemaakt door de Brechtse rapper Yung Mavu. Begin dit jaar scoorde hij, eerder per toeval, een monsterhit met de rap over Harry Potter. Noah Mavuel, zo heet hij in het echt, is stilaan klaar om de Harry Potter-cape af te gooien en een volwassen carrière te beginnen. NoHij wil nu zo snel mogelijk een volledige plaat uitbrengen. "Ik heb een heel aantal nummers die eigenlijk bijna af zijn."

Wat er begin dit jaar gebeurd is, kan Noah Mavuela (17) nog steeds niet zo goed vatten. Hij nam een rap op over Harry Potter op de begintune van de bekende films. Het resultaat kreeg de titel 'Black Magic' mee en heeft hij op YouTube gepost onder zijn artiestennaam, Yung Mavu. Dan was het wachten. "Ik zag de teller al snel tikken. Ik dacht nog; 'Waw, het zou wel leuk zijn mocht het 1.000 views of zo halen'. Dat was het doel. Na 24 uur was het duidelijk dat er wel wat meer in zat. Het nummer sloeg aan", vertelt Noah bescheiden.





De jonge rapper bleek goud in handen te hebben, want de teller tikte al snel een miljoen hits aan en de rap ging viraal. Nu blijkt het ook nog de meest gestreamde Belgische clip van 2017 te zijn, nog meer dan Ed Sheeran's Carpool Karaoke. Plots stonden allerhande media aan zijn deur, van deze krant tot de Ellen Degeneres-show in Amerika, allen wilde ze een interview met de Brechtse tiener. "Ik blijf wel met mijn twee voeten op de grond. De aandacht is leuk, maar ik wil gewoon verder muziek maken."





RV

100 miljoen keer bekeken

Na tien dagen stond de teller op 1,3 miljoen views, en leerde Noah onmiddellijk ook de andere kant van de medaille kennen. Een jaloerse rapper diende een klacht in bij YouTube wegens vermeend plagiaat en de clip werd offline gehaald. De moeder van Noah haalde er een gespecialiseerde advocaat bij en kreeg de clip enkele weken later terug online. "Het ging om een jonge Franse rapper die de clip heeft gerapporteerd bij YouTube. Het algemene beleid bij YouTube is de clip dan onmiddellijk offline halen, beter voorkomen dan genezen. Maar daarmee heeft Noah wel schade geleden. We hebben onze advocaat daarover geconsulteerd en die heeft dan stappen genomen. We werden plots 's nachts opgebeld door de Fransman, eveneens een tiener. Hij had schrik gekregen. Hij heeft zijn klacht ingetrokken en heeft zich geëxcuseerd. Tja, dan zijn we daar ook niet verder op in gegaan. Maar wel is duidelijk dat het momentum weg was", vertelt mama Eva.





Tot vandaag tikt de teller lustig verder, de YouTube-clip staat ondertussen op 13,5 miljoen views. Tel er alle Facebook-pagina's bij, dan is de clip ongeveer 100 miljoen keer bekeken. En dat brengt wel wat op, hoewel Noah zelf nog niet weet hoeveel. "Laat ons zeggen dat ik ooit één maand een vakantiejob heb gedaan. Ik vond dat absoluut verschrikkelijk. Dat zal ik nu dus niet meer moeten doen", zegt hij.





Kan de opbrengst misschien de studies betalen? "Nee, daar ga ik niet meer aan beginnen. Studeren is niets voor mij, ik wil verder in de muziek. Ik had enkel nooit gedacht dat ik er iets mee zou kunnen bereiken. Dat het nu binnen handbereik ligt, vind ik onwaarschijnlijk. Zo heb ik een licentiedeal gekregen bij platenlabel Universal."





Universal, ook eigenaar van Harry Potter, haalde Yung Mavu maar al te graag aan boord. "Zij zijn mijn nummer gaan laten horen aan John Williams, dé grote filmcomposer, en die vond het absoluut verschrikkelijk", lacht Noah. "Ik begrijp dat wel hoor, die man is in de 80, en ik gebruik veelvuldig woorden zoals 'nigger' (neger, red.). Ik begrijp dat hij dat niet kon appreciëren. Ik vind het alleen al zo cool dat mijn nummer tot bij hem is geraakt. We hebben het nummer dan lichtjes moeten aanpassen wegens auteursrechten, uiteraard."





Eén van de kritieken die de serie Harry Potter krijgt, is net dat het een erg blanke serie is. Dat net de Brechtse rapper daar verandering in bracht, kon internationaal op veel lof rekenen. "Ik heb zelf een Gabonese vader, ik mag het woord 'nigger' strikt genomen gebruiken. Maar eigenlijk doet dat er voor mij niet toe, het was alleszins niet mijn bedoeling om een debat op gang te brengen. Voor mij is het woord neger, zoals elk ander woord, ik geef er niet dezelfde connotatie aan. Ik noem mijn vrienden, die super belangrijk zijn, bijvoorbeeld ook 'mijn nigers' maar dat zijn allemaal blanken, of bleekscheten", lacht Noah. De zeventienjarige student Publiciteit en Grafische Vormgeving is nu wel klaar om de Potter-cape voorgoed af te gooien. "Dat was leuk en ik zal er altijd wel een beetje mijn start aan te danken hebben. Maar ik ben in een jaar zo enorm hard veranderd. Ik ben gewoon niet meer die jongen van toen. Ik heb nu een veel bredere kijk op muziek. Dat voel je ook in de songs die ik nu maak, die staan heel erg ver van 'Black Magic'."





Noah blijft in het Engels rappen, maar ook in het Frans zou de jongeman het kunnen. "Die taalkundigheid heb ik meegekregen van mijn ouders, die hebben altijd heel veel muziek in huis laten spelen, zowel Franstalige als Engelstalige muziek. Dat is ook allemaal niet zo moeilijk hoor. Het vergt een beetje training, maar je moet daar vooral niet te veel bij nadenken. Dan komt dat wel vanzelf."





Debuutalbum

Als het aan Yung Mavu ligt, dan brengt hij morgen een volledige plaat uit. "Ik ben echt heel ongeduldig. Maar ik moet wachten op Universal. Zij stippelen alles voor mij uit. Ik heb een heel aantal nummers die eigenlijk bijna af zijn. Ik duik drie tot vier keer per week in de studio. Nu moeten we nog beslissen welk nummer we uitbrengen en wanneer. Maar wat mij betreft, mag dat onmiddellijk zijn. Pas op, ik besef ook wel dat de lat hoog ligt en dat er verwachtingen aan gekoppeld zijn."