"En nu nog koffiehuis in station Noorderkempen" 15 maart 2018

Het nieuws dat de Beneluxtrein op maandag 9 april ook in Noorderkempen zal stoppen, wordt niet alleen door Brecht en haar inwoners op groot gejuich onthaald. Ook in de omliggende gemeenten én bij de actiegroep 'Liga der ontsluiting van de Noorderkempen', wordt het nieuws op gejuich onthaald. "We pleiten hier al zoveel jaren voor", zeggen Luc Torfs uit Brecht, Arnold Wittenberg uit Hoogstraten en toenmalig initiatiefnemer Joris Van der Schoot uit Brecht (nu Vorselaar). "Op Valentijn in 2014 werd er zelfs een heuse liefdesbetuiging georganiseerd aan het station Noorderkempen.Maar dat de Beneluxtrein gaat rijden is positief, maar we moeten ons blijven inzetten. De eerste trein rijdt nu pas rond 8 uur. Misschien is het nog beter dat het een uurtje vroeger is. Misschien dat het station ook een soort van koffiehuis of een kleine horecazaak nodig heeft, want wie nu moet wachten op een trein of een bus kan eigenlijk nergens terecht." (VTT)