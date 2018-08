"Elke boom heeft zijn verhaal" BIJ BOOMKWEKER PETER OOMS VIND JE 100-JARIGE KNOTWILGEN OF PLATANEN TOON VERHEIJEN

29 augustus 2018

02u47 0 Brecht Boomkweker Peter Ooms zet medio september voor de eerste keer de deuren open van zijn vrij unieke boomkwekerij. Je vindt er geen lange rijen dennenbomen of beuken, maar wel vijftig- tot honderdjarige unieke exemplaren van knotwilgen of platanen. "Onze bomen zitten overal in Europa. Elke boom heeft zijn verhaal."

Peter Ooms startte relatief laat zijn eigen boomkwekerij aan de Henxbroekweg. Hij studeerde aanvankelijk elektriciteit, maar deed vakantiewerk bij een boomkweker. Ging daarna tien jaar aan de slag bij een collega boomkweker in Loenhout om dan uiteindelijk twaalf jaar geleden met zijn eigen bedrijf te starten. Momenteel telt zijn zaak zo'n driehonderd verschillende boomsoorten verspreid over vijftien hectare. "We richten ons vooral op de ietwat speciale exemplaren", vertelt Peter Ooms. "En ja, daarvoor speuren we heel Europa af. Boomsoorten die kort gehouden zijn, scheef groeien, een andere speciale vorm maar vooral: de boom moet karakter uitstralen. Er staan hier bij ons exemplaren die meer dan honderd jaar oud zijn. Maar er zijn net zo goed jongere exemplaren."





Verplanten

Drie oude knotwilgen vallen op. Ze zijn meer dan honderd jaar oud. Karaktervolle exemplaren. Eentje lijkt half hol te zijn, maar dat wil niets zeggen. "Het leven van een boom zit eigenlijk net onder de schors. Het binnenste dient voor de ondersteuning." Een gezegde luidt wel: een oude boom verplant je niet. "Klopt toch niet helemaal", lacht Peter Ooms. "Om de vier tot zes jaar verplanten we onze bomen. Zo groeien de wortels niet te ver uit. Daar komt wel wat bij kijken met de nodige speciale machinerie."





Duizenden euro's

Over prijzen wil Peter Ooms het niet te veel hebben, maar in het geval van de oude knotwilg gaat het toch al snel om enkele duizenden euro's. "Maar er bestaat echt wel een markt voor", vertelt Peter. "Tijdens het verkoopseizoen van oktober tot mei vertrekken er hier dagelijks bomen en meer dan eens met uitzonderlijk transport door de lengte, breedte en het gewicht. Bomen tot twaalf meter lang en zeven ton zwaar zijn geen uitzondering. De meeste transporten gebeuren over de weg. Tenzij je naar Zwitsersland moet. Daar wonen nogal begoede klanten wat hogerop in de bergen en dan moet alles zelfs met helikopters gebeuren."





Stormen

De voorbije zomer is er niet veel regen gevallen en was er toch een extreme hitte, maar toch is er één weerfenomeen dat Peter nog meer angst inboezemt. "De droogte vang je op met een grondberegening. De hitte was wat minder goed op te vangen en heeft voor verbrandde bladeren gezorgd. Maar onze grootste angst zijn stormen. Dan slaap ik echt niét. Elke tak die sneuvelt zorgt ervoor dat het karakter van een boom kan verdwijnen. Als je dan moet beslissen om die te verhakselen: dat doen pijn. Vooral omdat elke boom zijn verhaal heeft. Kijk naar onze honderdjarige kortgehouden platanen. Ze zijn gekweekt in Spanje, ik heb ze gekocht in Italië en een Duitse klant is er al drie keer voor komen kijken. Al krijgen sommige dode exemplaren ook een tweede leven door boomkunstenaars."





De Dag van de Landbouw vindt plaats op 16 september. Die dag zal onder meer gedemonstreerd worden hoe vijftig jaar oude bomen verplant worden.