"Bodemmosselen zijn groter en lekkerder" ALFA FISH IS EXCLUSIEVE VERDELER VAN BIJZONDER PRODUCT TOON VERHEIJEN

21 juni 2018

02u56 0 Brecht Visgroothandelaar Alfa Fish uit Sint-Lenaarts is dit mosselseizoen de exclusieve verdeler van bodemmosselen uit Sylt, een Duits Waddeneiland. De mosselen groeiden drie jaar lang op de bodem van de zee. Gevolg? Ze zijn groter en lekkerder.

Wie nu mosselen in de supermarkt koopt, moet het stellen met zeevruchten die uit de hangcultuur komen. Die worden aan touwen gekweekt, zijn kleiner en hebben iets minder smaak. Op die manier kunnen er toch mosselen verkocht worden tijdens de maanden waarin de traditionele mosselkweek, de bodemmossel, geen aanvoer heeft. Maar bij Alfa Fish in Sint-Lenaarts doen ze niet mee met de hangcultuur. Zij hebben een exclusieve overeenkomst gesloten met Zeeuwse kwekers die mosselbanken hebben aan het Duitse Waddeneiland Sylt, niet ver van Denemarken. "Enkele Zeeuwse kwekers zijn een paar jaren geleden door overbevissing in eigen land uitgeweken naar Sylt", vertellen Steven en Christophe Timmermans van Alfa Fish. "Zij hebben hun mosselen nu drie in plaats van twee jaar laten liggen en het resultaat is ronduit fenomenaal."





Groter

Sinds gisteren verdeelt groothandel Alfa Fish haar mosselen aan de klanten - restaurants - in heel de provincie. Ook in de Vistafel zijn ze te koop. "Twee weken vroeger dan verwacht, maar de kwaliteit is nu al super", vertellen Steven en Christophe. "We zijn zelf ook verrast door de smaak en de grootte. Normaal gezien zijn mosselen bij de start van het seizoen nog wat kleiner. Per kilo mosselen heb je nu al snel 300 gram vis. Dat was vroeger eigenlijk maar 220 tot 250 gram. Een pak minder dus. Als dit zich blijft voorzetten, dan wordt het een superseizoen voor de mosselliefhebber. De prijs ligt wel iets hoger dan andere jaren. Bij ons betaal je nu 9,95 voor Goudmerk, de grootste mosselen."





Voordeel

Een mosselbank is niet oneindig. Daarom dat de kwekers in Sylt slechts met een beperkt aantal handelaars samenwerkt. "Wij hebben een seizoenomzet van zo'n 300.000 kilogram", vertellen de broers. "Dat lijkt veel, maar sommige restaurants verkopen enkele honderden kilo's per week. Dan gaat het vooruit, hé (lacht)." De mosselen uit Sylt mogen overigens nog altijd Zeeuwse mosselen genoemd worden. "De kwekers zijn echte Zeeuwen en bovendien worden de mosselen verwaterd in Nederland. En nu maar hopen dat de kwekers geen pech hebben met onderwaterstormen ofzo, want dan kunnen mosselbanken in één klap vernietigd worden."





Jutezak





Overigens nog een weetje: mosselen worden eigenlijk best gekocht in een jutezak. "Mosselen die vacuüm verpakt zijn, moeten na opening binnen de 24 uren geconsumeerd worden. Die zijn eigenlijk letterlijk in slaap gewiegd. Mosselen in een jutezak kan je gemakkelijk nog vier dagen bewaren. Zij leven rustig verder."