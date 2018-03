"Bloembakken waren te gevaarlijk" PROEFOPSTELLING MIEKSEBAAN AL NA ÉÉN DAG VERWIJDERD TOON VERHEIJEN

09 maart 2018

02u47 0 Brecht De gemeente heeft ongetwijfeld het record gebroken van het minst lang instandhouden van een proefopstelling. De bloembakken om de snelheid te breken op de Mieksebaan werden begin deze week geplaatst, maar na amper één dag alweer verwijderd na een resem klachten. Bloembakken die voor meer veiligheid moesten zorgen voor de fietser waren plots een te groot gevaar voor de automobilist.

De gemeente Brecht ijvert als sinds een achttal jaren voor een fietsostrade langs de E19 en de HSL-lijn tussen Brecht en Antwerpen. Een beetje gelijkaardig als de fietsostrade naast het treinspoor N12 tussen Essen en Antwerpen. Dat laatste is al gecreëerd, maar van het eerste is nog altijd geen sprake. "Er werd zelfs ooit een studiebureau aangesteld, maar we moesten eerst het nut bewijzen van zo'n dure investering", zegt mobiliteitsschepen Luc Torfs (Groen).





"Ondertussen moesten we natuurlijk ook wel nadenken over de veiligheid voor de fietsers op de Mieksebaan", gaat Torfs verder. De Mieksebaan kreeg ondertussen wel twee duidelijke fietssuggestiestroken, maar dat lost nog altijd niet het probleem op van het sluipverkeer dat over de baan racet.





Geen ideale oplossing

"Daarom besloten we om wegversmallingen aan te brengen door het plaatsen van bloembakken", aldus schepen Torfs. "Maar we moeten toegeven dat - mede door de klachten - het al heel snel bleek dat het geen ideale oplossing was. Er waren wel reflectoren aangebracht op de bloembakken, maar als er een tegenligger kwam, waren de bakken niet meer zichtbaar. Ik ben het zelf gaan testen. Daarom besloten we ook om de bakken weer meteen weg te halen, want vroeg of laat zouden er ongevallen gebeuren."





Terug naar af dus op de Mieksebaan en volgens de gemeente bestaan er geen (betaalbare) alternatieven.





Pleiten voor fietsostrade

"Het gaat om een traject van ruim twee kilometer. Om de zoveel meter een vluchtheuvel aanleggen is ook een forse investering", zegt Torfs. "Extra lichtpunten plaatsen kan ook, maar dat is - opnieuw - redelijk duur. En die investeringen zouden er nog altijd voor zorgen dat de veiligheid van de fietser niet gewaarborgd wordt. De Mieksebaan blijft immers een lange rechte baan die uitnodigt om harder te rijden dan de toegelaten 50 kilometer per uur. We hebben de provincie dus opnieuw laten weten dat we echt wel pleiten voor een fietsostrade naast de HSL-lijn en naast de Mieksebaan. Een vrijliggend fietspad is de meest veilige oplossing en er is plaats genoeg. Er is echt wel nood aan. Zeker wanneer binnenkort de Beneluxtrein vanuit station Noorderkempen zal rijden. Dat zal nog meer fietsers aantrekken."